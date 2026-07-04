Desarticulan fábrica de billetes falsos en Achocalla

La Felcc informó que el operativo permitió desmantelar una fábrica clandestina de billetes falsificados que operaba en Achocalla. Cuatro personas fueron aprehendidas y una quedó arrestada mientras continúan las investigaciones para identificar a la red de distribución.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), en coordinación con el Ministerio Público, intervino una presunta fábrica de billetes falsos que operaba en el municipio de Achocalla, donde fueron aprehendidas cuatro personas y una más quedó arrestada.

El director de la Felcc, coronel Henry Pinto, informó que durante el allanamiento se secuestró maquinaria e insumos utilizados para la elaboración de dinero falsificado.

Hallan impresoras, prensas e insumos

Según explicó la autoridad policial, en el inmueble fueron encontrados equipos e implementos empleados para la falsificación de billetes.

“Se ha podido secuestrar una serie de insumos, desde la prensa, impresoras y los elementos básicos para poder falsificar este tipo de billetes”, señaló Pinto.

Todo el material incautado será sometido a pericias como parte de la investigación.

Investigación tomó varios meses

El coronel Pinto indicó que el operativo fue resultado de un trabajo de inteligencia criminal desarrollado durante los últimos meses, luego de registrarse varias denuncias por circulación de billetes falsificados.

“Este trabajo ha sido producto de la investigación y de inteligencia criminal que se ha realizado a lo largo de los últimos meses”, afirmó.

Las investigaciones permitieron seguir la ruta del dinero falsificado hasta identificar el lugar donde presuntamente era fabricado.

Buscan a la red de distribución

La Felcc informó que, además de las personas intervenidas en el operativo, las investigaciones continuarán para identificar a quienes distribuían los billetes falsos en diferentes comercios.

“Se está trabajando en poder identificar a las personas que distribuían este tipo de billetes”, explicó el director de la FELCC.

La Policía no descarta que existan más involucrados y anunció que el caso continúa en etapa investigativa para establecer el alcance de la organización delictiva.

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