Fallece Carmelo Suárez, el alma de la guitarra en el legendario Dúo Guajojó

El folclore boliviano se viste de luto este 3 de julio tras confirmarse el fallecimiento del destacado músico beniano Carmelo Suárez. El artista dejó una huella imborrable en la cultura del país al consolidar, junto a su esposa Bella Arredondo, el emblemático Dúo Guajojó por más de seis décadas.

La triste noticia conmovió a la escena artística nacional luego de ser difundida de primera mano por el entorno más cercano del guitarrista. Su hijo, Vladimir Suárez, fue el encargado de confirmar la partida terrenal de su padre a través de un emotivo y profundo mensaje de despedida en sus plataformas digitales.

Un legado que trasciende generaciones

En su pronunciamiento, el hijo del músico reflejó la templanza y el infinito amor que caracterizaron la vida del respetado artista oriental.

"Camba hermoso, honesto, sencillo y bien 'plantau', que me enseñó la vida misma; siempre lleno de sabiduría, de paciencia, fe y amor, hoy cerró sus ojos para hacerse eterno", expresó en sus redes sociales.

La partida de Suárez marca el fin de una era dorada para la música del oriente boliviano, aunque sus canciones ya pertenecen a la eternidad. Su hijo concluyó su despedida asegurando el compromiso familiar de mantener viva su memoria: "Nosotros, sus hijos, sus nietos, su familia, somos la continuación de su existencia… y seguiremos honrando su vida tal como nos enseñó".

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