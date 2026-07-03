IMÁGENES SENSIBLES: Video capta el momento exacto de la caída del bebé del torito

La mañana de este viernes en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, se registró la muerte de un lactante de aproximadamente cuatro meses en el sexto anillo de la avenida Santos Dumont. En el video, se observa cómo en el giro de la rotonda, el bebé cae desde el ‘torito’ a la avenida, mientras múltiples vehículos pasan a centímetros de él, minutos después fue arrollado por los motorizados.

Los reportes iniciales indican que los progenitores continuaron su ruta de manera habitual sin percatarse inmediatamente de la alarmante ausencia del pequeño dentro del motorizado. Tras avanzar durante un prolongado tramo, la pareja notó el vacío en el asiento trasero y decidió retornar con urgencia.

Al regresar a la escena, se encontraron con el peor escenario posible debido a que el flujo vehicular de la zona ya había impactado el cuerpo del infante.

El paramédico José Luis Choque detalló la gravedad de la situación al llegar el auxilio: “El infante se encontraba en vía pública. Uno de los peatones que vio pudo levantar al infante, pero lamentablemente ya un vehículo había pasado por encima”.

El personal de emergencia lamentó que el factor tiempo jugara un rol determinante en el desenlace fatal de este siniestro en la capital cruceña. Respecto a la cronología de los hechos, el rescatista Choque añadió que “minutos más adelante se percataron que el menor no estaba en la parte de atrás y, al retornar, ya vieron que el menor había sido atropellado; ya habían pasado aproximadamente diez minutos desde que había caído”.

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