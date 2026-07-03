¡Viaje por las vacaciones escolares! Así están las carreteras de Santa Cruz

Con el inicio del descanso pedagógico de medio año y el incremento previsto de viajes familiares, la Gobernación de Santa Cruz informó que la red vial departamental se encuentra completamente transitable, aunque pidió a los conductores extremar las medidas de precaución en cinco provincias donde aún existen sectores con afectaciones menores.

El encargado del Servicio Departamental de Caminos (Sedcam) ante el Centro de Operaciones de Emergencia Departamental (COED), Fernando Córdova, explicó que tras una inspección realizada en las 15 provincias del departamento se verificó que todos los caminos de la red vial departamental permanecen habilitados para la circulación vehicular.

Córdova señaló que las condiciones climáticas favorables de las últimas semanas, junto con las labores permanentes de mantenimiento ejecutadas por el Sedcam, permitieron garantizar la transitabilidad en las rutas departamentales durante el periodo vacacional.

Sin embargo, advirtió que, en las provincias de Warnes, Ángel Sandoval, San José de Chiquitos, Germán Busch y Cordillera aún existen algunos tramos afectados por las lluvias registradas anteriormente. En estos sectores recomendó respetar la señalización y circular con especial cuidado, debido a que algunos pasos cuentan con tránsito controlado.

Córdova indicó además que equipos técnicos y maquinaria pesada permanecen desplegados y en estado de alerta para responder de manera inmediata ante cualquier eventualidad que pudiera presentarse en la red vial.

La Gobernación también exhortó a los conductores a realizar viajes responsables, respetando los límites de velocidad, la señalización y los controles establecidos, además de evitar conducir bajo los efectos del alcohol.

“Seguimos trabajando las 24 horas del día, los siete días de la semana, para brindar seguridad a las familias y a los transportistas que utilizan la red vial departamental”, afirmó.

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