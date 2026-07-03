¿Cómo activar tu Ciudadanía Digital? Este es el paso a paso

En las redes sociales de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) se difundió un instructivo detallado para que la población aprenda cómo activar su Ciudadanía Digital de manera exitosa. “El primer requisito para acceder a la plataforma SISCARGUÍO es contar con tu Ciudadanía Digital, que administra Agetic Bolivia”, indica la información que compartió la institución en sus redes sociales. Esta herramienta tecnológica permite a los usuarios centralizar sus gestiones institucionales y realizar múltiples trámites oficiales de forma completamente virtual.

El inicio del registro en la plataforma

El procedimiento comienza al ingresar desde cualquier navegador web al portal oficial de Ciudadanía Digital habilitado por el Estado. Una vez dentro de la página principal, el usuario debe seleccionar la opción de registro para dar inicio a la creación de su cuenta personal.

Para avanzar con el alta en el sistema, es indispensable completar de manera correcta los datos personales requeridos y pasar los filtros de seguridad. El proceso se divide en las siguientes acciones obligatorias:

Llenado de datos: Se debe registrar el número de cédula de identidad, la fecha de nacimiento, un correo electrónico activo y un número de teléfono celular vigente.

Verificación de identidad: El sistema exige capturar una fotografía nítida del anverso y otra del reverso de la cédula de identidad física.

El sistema exige capturar una fotografía nítida del anverso y otra del reverso de la cédula de identidad física. Prueba biométrica: Es necesario realizar una verificación facial en pantalla siguiendo cada una de las instrucciones del portal para comprobar la autenticidad del usuario.

Luego de la confirmación biométrica, el usuario debe establecer una contraseña segura y aceptar formalmente los términos y condiciones de la plataforma. La activación definitiva concluye cuando el interesado introduce el código de verificación que el sistema envía de manera inmediata a su teléfono o correo electrónico.

Recomendaciones importantes para el usuario

Con la cuenta habilitada, la plataforma permite realizar trámites en línea y consultar de forma segura toda la información ciudadana autorizada. Para evitar inconvenientes, las autoridades recomiendan realizar el registro en un ambiente bien iluminado y utilizar un correo electrónico de acceso permanente.

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