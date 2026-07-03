Bolivia proyecta restablecer embajadores con Estados Unidos este 2026

Desde Cancillería se informó que existe una ruta trazada para normalizar las relaciones diplomáticas entre ambos países, después de más de 15 años sin intercambio de embajadores.

El canciller del Estado, Fernando Aramayo, informó que Bolivia y Estados Unidos proyectan restablecer embajadores durante la gestión 2026, como parte del proceso de acercamiento diplomático entre ambos países.

La autoridad destacó que, después de más de 15 años, se retomaron señales importantes en la relación bilateral. Además, resaltó que, tras casi 18 años, un canciller boliviano volvió a participar en las celebraciones oficiales por el 4 de julio en Estados Unidos.

Buscan restablecer embajadores

Aramayo señaló que ambos países expresaron su voluntad de avanzar hacia el restablecimiento pleno de sus representaciones diplomáticas.

“Hemos hecho votos entre Bolivia y Estados Unidos para poder restablecer embajadores durante 2026”, afirmó el canciller.

Según la autoridad, ya existe una ruta trazada para concretar este objetivo a corto plazo.

“Naturalmente, aspiramos a restablecer embajadores a muy corto plazo”, sostuvo.

Agenda bilateral con apoyo en seguridad y salud

El canciller informó que, según reportes de la agenda bilateral, ya se facilitaron más de 20 millones de dólares destinados a áreas como seguridad y salud.

Aramayo indicó que estos avances forman parte del diálogo sostenido con autoridades estadounidenses, entre ellas el subsecretario Landó, el secretario Marco Rubio y el presidente Donald Trump.

“Ese es un poco el diálogo que se ha sostenido en estos encuentros”, explicó.

Agradecen respaldo internacional

La autoridad también agradeció el apoyo de Estados Unidos y de otros 17 países, además de la Unión Europea, por el reconocimiento a la defensa de la democracia boliviana.

“Estamos agradecidos con el apoyo que Estados Unidos y el resto de 17 países, entre ellos incluso la Unión Europea, le han prestado a Bolivia en el reconocimiento a la defensa de su democracia”, manifestó.

Participación tras casi dos décadas

Desde el Ejecutivo destacaron la participación boliviana en actos oficiales estadounidenses después de casi dos décadas, al considerar que este hecho marca una nueva etapa en las relaciones bilaterales.

Aramayo señaló que la comunidad internacional está apostando por una Bolivia que demanda que sus instituciones actúen a la altura de las circunstancias.

El Gobierno considera que el restablecimiento de embajadores permitirá fortalecer la cooperación bilateral, ampliar la agenda común y consolidar una relación más activa entre Bolivia y Estados Unidos.

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