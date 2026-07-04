Vacaciones de invierno en Santa Cruz: Conozca las actividades que pueden realizar sus hijos

El inicio del descanso pedagógico de invierno en la capital cruceña moviliza a diversas instituciones de la ciudad para ofrecer alternativas que combinen el desarrollo físico, artístico e intelectual de los estudiantes. Desde este lunes, los niños y adolescentes tienen la oportunidad de sumarse a programas diseñados para aprovechar estas dos semanas lejos de las pantallas y el sedentarismo escolar.

Disciplina y salud en el norte

En la zona norte, el Team Zapata habilitó un espacio integral enfocado en el entrenamiento funcional y el cuidado de la salud para los menores en horarios de mañana y tarde.

"Los niños desarrollan habilidades técnicas, para correr, coordinación; ellos van a aprender a comer, se les hace charlas con nutricionistas, se les hace ejercicio con la fisioterapeuta, fortalecimiento, estiramiento", explicó el profesor Alejandro Zapata.

Conscientes de la realidad de muchas familias numerosas, este centro deportivo impulsa un fuerte componente social mediante un sistema de becas de acuerdo a la situación económica. "Aquí en el Team Zapata tenemos más de 100 becados, colaboramos con hogares de niños que están aquí en el barrio y becamos a gente que no tiene recursos porque queremos que esto no solo sea para las vacaciones, sino que sea una rutina y tengan el hábito de hacer actividad física", enfatizó Zapata.

Creatividad e intelecto en el sur

Por otro lado, el municipio activó el programa gratuito "Vacaciones Útiles" en las instalaciones de la Biblioteca de la Cuchilla, dirigido especialmente a estudiantes de 8 a 14 años. En este espacio, que atenderá desde las 9:00 hasta las 12:00 del mediodía, los inscritos podrán acceder a clases de ajedrez, violín, pintura, dibujo, manualidades y torneos recreativos de fútbol técnico o elaboración de volantines.

Además de las artes y el deporte, los asistentes recibirán una particular orientación sobre la clasificación, orden y cuidado de los libros dentro del propio recinto.

"Por ahí algún niño o niña quiere ser bibliotecario más adelante; vengan, que siempre los estamos esperando con mucho gusto aquí en la Biblioteca de la Cuchilla, imagínense, todo es gratuito", destacaron desde la organización al invitar a las familias.

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