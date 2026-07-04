Ni las alcancías se salvaron: delincuentes roban ahorros y dos garrafas de una vivienda en Santa Cruz

Una mujer denunció haber sido víctima de un robo en su vivienda, ubicada en el barrio 4 de Noviembre, en Santa Cruz. Al regresar de su jornada laboral, encontró que delincuentes habían ingresado al inmueble y sustraído dinero en efectivo que guardaba en dos alcancías, además de dos garrafas de gas.

Según el relato de la afectada, el hecho ocurrió mientras ella se encontraba trabajando. Al llegar a su domicilio alrededor de las 18:00, descubrió que los antisociales habían forzado el ingreso a la cocina y se habían llevado dos alcancías con los ahorros que había reunido con esfuerzo, una con monedas de Bs 5 y otra con billetes de Bs 10 y Bs 20. Ambos recipientes fueron quebrados para extraer el dinero.

“Volví a las 18:00 y me llevo la sorpresa de que se entraron a robar a mi casa. No es la primera vez, ya es la segunda vez que me está pasando esto. Entraron a la cocina, se robaron dos garrafas y quebraron mis alcancías para llevarse todo el dinero”, lamentó la víctima.

Entre lágrimas, explicó que el dinero estaba destinado a afrontar cualquier emergencia familiar. “La verdad ahorita cuesta ganarse un peso. Tengo dos hijitas y trabajo por ellas. A veces uno se enferma y no tiene dinero, por eso trataba de ahorrar”, expresó.

Tras descubrir el robo, la mujer decidió pedir ayuda a repartidores de delivery, quienes acudieron rápidamente y posteriormente solicitaron la presencia de efectivos policiales mediante una llamada a Radiopatrulla 110.

Uno de los repartidores señaló que la víctima optó por contactarlos debido a la rapidez con la que podían llegar para auxiliarla. Asimismo, confirmó que la Policía se hizo presente en el domicilio para iniciar las primeras investigaciones.

La afectada también informó que solicitó la colaboración de vecinos que cuentan con cámaras de vigilancia con la esperanza de obtener imágenes que permitan identificar a los responsables, especialmente si fueron captados trasladando las dos garrafas sustraídas.

La Policía inició las actuaciones correspondientes para esclarecer el hecho y dar con el paradero de los autores del robo.

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