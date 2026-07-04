¡Tome nota! Así se cotizará el dólar oficial este sábado y domingo en Bolivia

El Banco Central de Bolivia (BCB) actualizó el Tipo de Cambio Oficial para este sábado 4 y domingo 5 de julio. La divisa estadounidense aumentó tres centavos respecto al viernes, mientras el mercado paralelo se mantuvo prácticamente estable.

El Banco Central de Bolivia (BCB) publicó este sábado 4 de julio el nuevo Tipo de Cambio Oficial, que también regirá durante el domingo 5 de julio. La cotización fue fijada en Bs 9,83, lo que representa un incremento de Bs 0,03 respecto al viernes 3 de julio, cuando el dólar oficial se ubicó en Bs 9,80.

La actualización forma parte del régimen de tipo de cambio flexible, mediante el cual la entidad monetaria publica diariamente la referencia oficial de la divisa estadounidense.

Con este nuevo ajuste, el dólar oficial mantiene la tendencia ascendente registrada durante la primera semana de vigencia del nuevo esquema cambiario en el país.

Evolución del dólar oficial

Lunes 29 de junio: Entró en vigencia el nuevo esquema establecido mediante la Resolución Ministerial N.º 245, con una cotización inicial de Bs 9,73.

Martes 30 de junio y miércoles 1 de julio: El tipo de cambio oficial se mantuvo en Bs 9,76.

Jueves 2 de julio: La cotización subió a Bs 9,78.

Viernes 3 de julio: El dólar oficial alcanzó los Bs 9,80.

Sábado 4 de julio: El BCB fijó la cotización en Bs 9,83.

Así cotiza el dólar paralelo

Mientras tanto, el mercado paralelo mostró un comportamiento diferente. De acuerdo con el portal dolarboliviahoy.com, este sábado el dólar se cotiza en Bs 10,00 para la compra y Bs 9,97 para la venta.

En comparación con el cierre del viernes, la cotización registró escasas variaciones y se mantuvo prácticamente estable.

Aunque el mercado paralelo opera fuera del sistema financiero regulado, sus cotizaciones continúan siendo utilizadas como referencia por diversos sectores económicos para realizar operaciones comerciales y financieras.

El Tipo de Cambio Oficial es determinado y publicado diariamente por el Banco Central de Bolivia a las 20:00, en el marco del nuevo régimen de tipo de cambio flexible implementado por la entidad.

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