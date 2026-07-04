¡Atención! El BCB fija el precio del dólar para este sábado 4 de julio

El Banco Central de Bolivia (BCB) publicó esta noche la cotización oficial del dólar estadounidense que regirá este sábado 4 de julio, fijando el valor de la divisa en Bs 9,83. La cifra consolida la tendencia ascendente registrada durante la primera semana de vigencia del nuevo régimen cambiario flexible en el país.

El comportamiento del billete verde ha mostrado un dinamismo constante en los últimos días:

Lunes 29 de junio: Arrancó formalmente el nuevo esquema —dispuesto mediante la Resolución Ministerial N° 245— con una cotización inicial de Bs 9,73 .

Martes 30 de junio y miércoles 1 de julio: El valor oficial se tomó un respiro y se mantuvo congelado en Bs 9,76 .

Jueves 2 de julio: Volvió a subir, situándose en Bs 9,78 .

Viernes 3 de julio: Alcanzó los Bs 9,80 .

Sábado 4 de julio: Se establece en Bs 9,83.

BCB

Un nuevo mecanismo basado en el mercado

Este cambio responde a la Resolución Ministerial N° 245, emitida por el Gobierno nacional, la cual delegó al BCB la transición desde el antiguo esquema de tipo de cambio fijo hacia un modelo flexible.

Bajo este nuevo sistema, la cotización oficial ya no es estática; ahora se calcula a partir del promedio ponderado de las operaciones de compra de divisas reportadas diariamente por las entidades del sistema financiero. El BCB informó que actualizará y difundirá este valor cada día hábil a las 20:00.

Según el Ejecutivo, el objetivo fundamental de esta transición es fortalecer la estabilidad macroeconómica, preservar la competitividad externa de Bolivia y contribuir al equilibrio de la balanza de pagos.

El comportamiento del mercado informal

Mientras el mercado oficial se adapta a las fluctuaciones diarias, el sector informal también registró nuevos movimientos al cierre de la jornada de este viernes 3 de julio.

De acuerdo con los datos en tiempo real del portal especializado dolarboliviahoy.com, la divisa estadounidense en el mercado paralelo cerró la sesión cotizando a Bs 10,00 para la compra y a Bs 9,97 para la venta. Con estos valores, el sector informal se mantiene ligeramente por encima de la nueva cotización oficial que entrará en vigencia este sábado.

dolarboliviahoy.com

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