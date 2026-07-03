Gobierno anuncia que Petrobras ampliará su presencia en Bolivia

El Ejecutivo informó que el acercamiento con Brasil busca fortalecer la agenda bilateral, redinamizar la matriz productiva y recuperar la confianza de capitales extranjeros en el país.

El canciller Fernando Aramayo, confirmó que la empresa Petrobras ampliará su presencia en Bolivia desde la próxima semana, como parte de una agenda bilateral trabajada con Brasil y vinculada al fortalecimiento del sector energético.

Desde el Ejecutivo señalaron que se sostuvo un diálogo importante sobre temas relacionados con el Mercosur y las relaciones bilaterales entre ambos países.

Petrobras ampliará su presencia en el país

El Gobierno informó que la próxima semana se consolidará una presencia más amplia y sustantiva de Petrobras en Bolivia, en coordinación con autoridades del área de hidrocarburos y transporte.

“Con Brasil se pone sobre la mesa una acción que vamos a cerrar la próxima semana, en compañía del Ministerio de Hidrocarburos y de Transporte, en torno a una presencia fortalecida, más amplia y mucho más sustantiva de Petrobras”, señaló Aramayo

La medida forma parte del acercamiento con Brasil y busca fortalecer la cooperación en materia energética.

Buscan redinamizar la matriz productiva

El acercamiento con Brasil apunta a redinamizar la matriz productiva boliviana y generar condiciones para nuevas inversiones en el país.

Según el Gobierno, este tipo de acuerdos deben ir acompañados de seguridad jurídica y estabilidad institucional, factores considerados clave para recuperar la confianza de los capitales extranjeros.

Advierten impacto de la inestabilidad social

Desde la Cancillería también se advirtió que los recientes conflictos sociales y hechos de violencia afectaron directamente la imagen de Bolivia ante posibles inversionistas.

“Esta imagen que se ha transmitido al mundo, de deshumanización, espanta a cualquier inversor”, señalaron.

La autoridad indicó que quienes veían a Bolivia como un país en proceso de recuperación ahora estarán atentos al desenvolvimiento económico y político antes de tomar decisiones de inversión.

Recuperar confianza en Bolivia

El Gobierno sostuvo que el desafío inmediato es restablecer la confianza en el país, tanto en el ámbito político como económico.

En ese marco, la relación con Brasil y la presencia fortalecida de Petrobras son vistas como parte de una estrategia para atraer inversiones, fortalecer la seguridad jurídica y consolidar una agenda de cooperación regional.

El Ejecutivo aseguró que la próxima semana se conocerán mayores detalles sobre los acuerdos vinculados a Petrobras y su participación ampliada en Bolivia.

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