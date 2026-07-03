Remesas a Bolivia alcanzan $us 459,91 millones hasta mayo

El Banco Central de Bolivia informó que, entre enero y mayo de 2026, las remesas enviadas por bolivianos desde el exterior alcanzaron $us 459,91 millones. España fue el principal país de origen de estos recursos.

Bolivia recibió $us 459,91 millones por concepto de remesas de trabajadores bolivianos que residen en el extranjero entre enero y mayo de 2026, informó este viernes el Banco Central de Bolivia.

Según el reporte del ente emisor, más de la mitad de estos recursos provino de España, país que se consolidó como el principal origen de las remesas enviadas al territorio nacional.

España lidera el envío de remesas

De acuerdo con los datos publicados por el Banco Central de Bolivia, el 50,25% de las remesas llegó desde España, con un monto de $us 231,56 millones.

En segundo lugar se ubicó Estados Unidos, con una participación del 15,1%, equivalente a $us 69,55 millones.

El tercer país de origen fue Argentina, desde donde llegaron $us 24,13 millones, representando el 5,3% del total recibido.

Apoyo económico para los hogares

Las remesas son transferencias de dinero realizadas por bolivianos que viven en el exterior hacia sus familiares en el país.

El Banco Central de Bolivia señala que estos recursos funcionan como un fondo salarial para los hogares, ya que contribuyen a incrementar sus ingresos, incentivar el ahorro y la inversión, además de servir como un colchón financiero.

Importancia para la economía familiar

El flujo de remesas se mantiene como un ingreso importante para miles de familias bolivianas, especialmente en un contexto económico donde estos recursos ayudan a cubrir gastos básicos, educación, salud y otras necesidades.

Con los $us 459,91 millones registrados hasta mayo, las remesas continúan siendo una fuente relevante de apoyo económico para los hogares que reciben dinero desde el exterior.

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