El epicentro del café boliviano abrió oficialmente sus puertas. La Specialty Coffee Expo Bolivia 2026 vive hoy su segunda jornada de exposición en los pabellones USA y Brasil de la Fexpocruz, consolidándose como el evento definitivo para los productores, baristas y apasionados del grano de oro en el país.

Tras una exitosa jornada inaugural que incluyó el inicio de las rondas clasificatorias del Campeonato Nacional de Barista y el Campeonato Nacional Brewers, hoy viernes la feria continuará deleitando a los asistentes en su horario de 17:00 a 23:00 horas. La noche cerrará con broche de oro con el workshop especializado "Café de especialidad en casa: del grano a la taza", dictado por SebasHomeBrew a las 20:00, un espacio ideal para que los aficionados aprendan los secretos de una extracción perfecta.

"Este año no solo celebramos la excelencia del grano boliviano, sino también todo su ecosistema. En los pabellones se exponen panaderías artesanales, chocolaterías de autor y heladerías que ofrecen el complemento perfecto para potenciar cada sorbo de café."

El aroma del café de especialidad inunda Fexpocruz en su segundo día de feria. Foto: Fexpocruz.

Las expectativas se multiplican de cara al fin de semana, periodo en el que la feria ampliará sus horarios de apertura desde las 15:30. El sábado 4 de julio estará marcado por la adrenalina de las competencias que se desarrollan de 12:00 a 18:00, seguidas por el esperado acto de premiación The Best Coffee Shops Bolivia, un especial que reconocerá al Top 50 de las mejores cafeterías del país en la Zona de Competencias del Pabellón Brasil.

Finalmente, el domingo 5 de julio se vivirá la Gran Final de los Campeonatos Nacionales de Barista y Brewers. Los mejores talentos de la nación se enfrentarán cara a cara bajo la mirada atenta de jueces calificados. La consagración y el acto oficial de premiación tendrán lugar a las 20:00, coronando cuatro días de intensa celebración cultural y gastronómica.

Guía del visitante

Fechas: Del 2 al 5 de julio de 2026.

Lugar: FEXPOCRUZ, Pabellones USA y Brasil.

Horarios de Ingreso:

Viernes 3: 17:00 a 23:00

Sábado 4: 15:30 a 23:00

Domingo 5: 15:30 a 23:00

Beneficio Exclusivo: La entrada al evento incluye una taza coleccionable de la edición 2026 (hasta agotar stock).

Adquisición de Tickets: Disponibles en la plataforma online oficial en www.fexpocruz.com.bo.

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