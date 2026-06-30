A solo dos días del aroma y el sabor: Todo listo para la Specialty Coffee Expo Bolivia 2026

La cuenta regresiva comenzó. Faltan solo 48 horas para que los amantes de la cafeína, los baristas y los profesionales del sector se reúnan en el evento más importante del año dedicado al grano de oro: la 4ª versión de la Specialty Coffee Expo Bolivia 2026.

Los pabellones USA y Brasil del predio ferial Fexpocruz se transformarán en el epicentro de una experiencia única, diseñada para celebrar la evolución y la cultura del café en el país.

Una experiencia para todos los sentidos

Más allá de degustar tazas excepcionales con perfiles de sabor únicos, los asistentes podrán sumergirse en las últimas tendencias de la industria. Como el café no viene solo, esta versión sorprenderá con una destacada oferta de alta panadería y pastelería, seleccionada estratégicamente para crear el maridaje y el complemento perfecto para cada sorbo.

"Prepárate para vivir una feria llena de aromas, sabores y experiencias que conectan a toda la cadena productiva", destacan desde la organización.

La cita oficial que dará el puntapié inicial a estos cuatro días de feria está programada para este jueves 2 de julio:

Hora de inicio: 20:00

Lugar: Pabellón Brasil, Fexpocruz.

Logística de acceso: Ingreso peatonal: Portería del 3er anillo externo (Ubicación en Maps). Parqueos vehiculares: Estarán habilitados los parqueos P2 y P3 para comodidad de todos los visitantes.



La Specialty Coffee Expo Bolivia 2026 promete ser el punto de encuentro definitivo para aprender de los expertos, hacer negocios y, sobre todo, disfrutar del mejor café. ¡La cita imperdible del año está por comenzar!

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