Sporting Santa Cruz sella su alianza estratégica con el Centro Reactiva

En un esfuerzo continuo por priorizar el bienestar físico, la salud integral y el rendimiento óptimo de sus atletas, el club Sporting Santa Cruz formalizó la firma de un acuerdo estratégico con el prestigioso Centro Kinésico Reactiva.

El Centro Reactiva, ampliamente reconocido por su personal calificado y su enfoque de vanguardia, se consolida como el pilar médico del club para afrontar las exigencias de la temporada.

La institución celebró la extensión de este lazo a través de sus canales oficiales de comunicación, manifestando el entusiasmo y la confianza que inspira trabajar de la mano con profesionales del sector:

"¡La alianza estratégica! Sporting firma oficialmente con Reactiva. Vamos por más", destacaron en sus redes sociales.

Un abordaje integral: Los 4 pilares de la recuperación

El programa conjunto diseñado por Reactiva se enfoca en el ciclo completo del deportista mediante cuatro fases operativas fundamentales:

Evaluación de lesiones: Diagnóstico preciso y profesional del tipo y grado de la lesión para diseñar un plan terapéutico individualizado. Rehabilitación: Procesos de recuperación guiados paso a paso por fisioterapeutas con amplia especialización en el deporte de base. Readaptación deportiva: Transición gradual, segura y controlada hasta recuperar el nivel físico previo a la lesión, preparando al futbolista para el retorno a las canchas. Prevención de recaídas: Diseño de pautas técnicas y ejercicios específicos para reducir el riesgo de reincidencia en las lesiones.

Para agilizar los procesos informativos y optimizar los tiempos de respuesta médica, la alianza cuenta con un despliegue operativo directo en las instalaciones de la institución. Así, un integrante del equipo de profesionales de Reactiva, se encuentra instalado permanentemente en el hub del club, brindando un acompañamiento inmediato y un seguimiento personalizado en la atención y evolución de cada uno de los jugadores lesionados.

Con este acuerdo, Sporting Santa Cruz reafirma su compromiso de brindar las mejores herramientas de cuidado a su plantel.

Mira la programación en Red Uno Play