Torneo Formativo “Santa Cruz Unida”: Conoce el fixture de la primera fecha en la que participa Sporting Santa Cruz

La pasión por el fútbol vuelve a encenderse en Santa Cruz con el inminente inicio del Torneo Formativo “Santa Cruz Unida”. Del 16 de abril al 21 de junio de 2026, la ciudad será el epicentro de esta "fiesta del talento joven", donde los mejores clubes de divisiones inferiores se darán cita para demostrar su calidad y proyección.

Sporting Santa Cruz ha confirmado su participación en este certamen. La comunidad deportiva cruceña aguarda con gran expectativa el desempeño del club en el campo de juego.

Fixture de la Primera Fecha

La primera fecha del torneo promete duelos de alto nivel, y Sporting Santa Cruz ya conoce sus primeros desafíos:

Categoría Sub 15: El debut de los mayores de Sporting se dará el viernes 17 de abril a las 16:00 Hrs , en un emocionante encuentro frente a Ciudad Nueva Santa Cruz . El escenario será el Sporting Hub Santa Cruz , estadio donde los "leones" buscarán imponer su localía.

Categoría Sub 14: Los más pequeños de Sporting tendrán que esperar unas horas más para su debut. El mismo viernes 17 de abril, pero a las 17:30 Hrs, el equipo se medirá ante Ciudad Nueva Santa Cruz, también en el Sporting Hub Santa Cruz.

Un Torneo de Élite: Los Equipos Participantes

El Torneo Formativo “Santa Cruz Unida” reúne a la crema y nata del fútbol base de la región. Además de Sporting y Ciudad Nueva Santa Cruz, participarán clubes históricos y de renombre como:

Club Blooming: Con su distintiva corona y escudo azul, un clásico que promete duelos intensos.

Club San Martín: Identificado con la cruz de Santiago, un club con tradición y garra.

Santa Cruz City: Representando el escudo azul de la ciudad, un equipo con hambre de triunfo.

A.F. Tahuichi: La legendaria academia, con su clásico escudo verde y el niño pateando la pelota, siempre un rival de cuidado.

La participación de estos equipos garantiza un nivel de competencia excepcional, convirtiendo a este torneo en una cita ineludible para los amantes del buen fútbol y los cazatalentos que buscan descubrir a las futuras estrellas del balompié boliviano.

Invitación a la Hinchada

"Vení y apoya a Sporting Santa Cruz", reza el llamado a la hinchada, invitando a todos los seguidores a llenar el Sporting Hub Santa Cruz y los demás escenarios deportivos. El apoyo de la afición será fundamental para motivar a los jóvenes deportistas en cada partido.

El Torneo Formativo “Santa Cruz Unida” no es solo una competencia, es una oportunidad para celebrar el deporte, fomentar el talento local y soñar con un futuro brillante para el fútbol de Santa Cruz y de Bolivia entera. ¡Que ruede la pelota!

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