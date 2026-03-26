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Deportes

Arrancó el Torneo Sub-19 de la DivPro en Sporting Santa Cruz

El torneo juvenil reúne a 16 clubes del país y se disputará hasta el 5 de abril con partidos continuos y alta expectativa. 

Martin Suarez Vargas

26/03/2026 16:18

Clásico nacional entre Bolívar y Oriente en campo de Sporting SanTA Cruz. Foto: Sporting Santa Cruz.
Santa Cruz, Bolivia.

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El Torneo Sub-19 de la División Profesional comenzó este 26 de marzo en las instalaciones de Sporting Santa Cruz, que alberga a los equipos juveniles de todo el país en una competencia que se extenderá hasta el 5 de abril.

El gerente general del club anfitrión, Rodrigo Marion, destacó la importancia del certamen y el nivel mostrado desde el inicio.

“Es un torneo muy importante organizado por la Federación, tenemos el placer de ser sede. Ya se vivió un clásico nacional entre Bolívar y Oriente, que fue muy disputado”, señaló.

En total, 16 clubes profesionales participan de manera obligatoria en este campeonato, que además de fomentar el desarrollo juvenil, otorga un premio al ganador y sirve como vitrina para definir futuras representaciones internacionales, como la Copa Libertadores en categorías formativas.

La organización dispuso una programación intensa, con partidos cada dos horas desde las 08:00 hasta las 15:00. Además, el escenario cuenta con infraestructura de primer nivel, incluyendo vestuarios, área médica, espacios para árbitros y condiciones óptimas en el campo de juego, lo que garantiza un desarrollo fluido de los encuentros.

Mira la programación en Red Uno Play

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