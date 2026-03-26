La Paz se viste de verde: siete puntos para ver el partido en pantallas gigantes

La Alcaldía habilitó espacios en distintos puntos de la ciudad para que la población viva el partido en comunidad y aliente a La Verde en su duelo clave rumbo al Mundial 2026.
26/03/2026 15:31
Escuchar esta nota
La pasión por la selección boliviana se vivirá en las calles. La Alcaldía de La Paz instaló siete pantallas gigantes en diferentes zonas de la ciudad para que la ciudadanía pueda seguir el partido frente a Surinam este jueves.
Bajo el lema “Que la energía fluya”, el alcalde Iván Arias convocó a la población a concentrarse en estos espacios y alentar juntos a La Verde.
Puntos habilitados
Los lugares donde se podrá ver el partido son:
Una ciudad unida por el fútbol
“Queremos que la calle se inunde de verde. Hemos puesto estos puntos para que la energía y la esperanza fluyan”, expresó Iván Arias.
Además, indicó que se prevé una tarde nublada, pero sin lluvias, lo que permitirá disfrutar del partido al aire libre.
El partido
El encuentro entre Bolivia y Surinam se jugará desde las 18:00 (hora boliviana) en el estadio BBVA de Monterrey, México.
Se trata de un duelo clave por el repechaje rumbo al Mundial 2026.
También en El Alto
En El Alto, la Alcaldía instalará pantallas gigantes en la zona de Río Seco, específicamente en el sector del Multicine, sobre la avenida Juan Pablo II.
Mira la programación en Red Uno Play
15:00
16:30
17:00
18:55
20:45
22:00
15:00
16:30
17:00
18:55
20:45
22:00