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¡Atención! Gobierno dispone tolerancia laboral por el Bolivia vs Surinam

La medida rige desde las 14:00 en el sector público. En el ámbito privado, se recomienda acordar horarios para que los trabajadores puedan seguir el encuentro.

Silvia Sanchez

26/03/2026 14:22

Roberto Carlos Fernández en un partido con la selección boliviana. Foto: redes sociales.
Bolivia

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El Gobierno, a través del Ministerio de Trabajo, dispuso tolerancia laboral excepcional este jueves 26 de marzo debido al partido que disputará la selección boliviana frente a Surinam.

La medida se aplicará a partir de las 14:00 en el sector público, mientras que en el sector privado se recomendó establecer acuerdos entre empleadores y trabajadores.

Una medida por el país

La decisión busca permitir que la población acompañe a La Verde en un partido clave por el repechaje rumbo al Mundial 2026.

“El deporte nos recuerda que Bolivia es una gran nación, capaz de encontrarse en la emoción compartida, en el orgullo y en la esperanza”, señala el comunicado oficial.

Un partido que une

El encuentro, que se jugará en México, mantiene en vilo a todo el país por el sueño de volver a una Copa del Mundo.

La tolerancia laboral se suma así al ambiente de expectativa y apoyo masivo hacia la selección.

Más que fútbol

Más allá del resultado, el partido representa un momento de unión nacional.

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