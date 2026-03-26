Un joven trabajador de delivery fue brutalmente agredido la noche del miércoles, en un hecho que ya es investigado por las autoridades y que ha generado indignación. Según su defensa, el ataque no solo incluyó violencia física, sino también el presunto hurto de su motocicleta, su principal herramienta de trabajo.

El abogado de la familia, Marcelo Patzi, informó que el joven fue hospitalizado tras recibir un fuerte golpe en la cabeza, lo que le provocó sangrado y desorientación. “Ha pasado toda la noche internado. Tenía un golpe fuerte en la cabeza y se encuentra todavía desorientado”, señaló.

Patzi también denunció irregularidades en el inicio del proceso, indicando que inicialmente no se quiso recibir la denuncia presentada por el padre de la víctima, situación que posteriormente fue subsanada. El joven ya prestó su declaración ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), en calidad de víctima.

De acuerdo con la versión de la defensa, al menos tres personas habrían participado en los hechos y deberán comparecer ante la justicia. Entre ellas, una persona que ingresó la motocicleta del delivery a un domicilio, lo que, según el abogado, constituye un delito de hurto. Asimismo, se denunció que otra persona habría salido con un arma de fuego para amedrentar, lo que configuraría portación ilegal, y un tercer implicado habría ejercido violencia física directa contra el joven.

“El muchacho fue golpeado brutalmente. Además, fue privado de su fuente de trabajo”, enfatizó Patzi, quien adelantó que un examen forense determinará en las próximas horas el grado de las lesiones y los días de impedimento.

La defensa exige justicia y la reparación de los daños causados, tanto físicos como económicos. “Él estaba trabajando, entregando un pedido. Fue en ese momento que deja su moto, luego no la encuentra y, al intentar recuperarla, se desata toda esta situación”, explicó.

El abogado también reveló que el joven presenta un grado de discapacidad, específicamente un autismo leve, lo que agrava la preocupación de la familia sobre la forma en la que fue tratado.

Versión de la parte acusada

Por su parte, Marisol N., propietaria del inmueble donde ocurrió el hecho negó las acusaciones de agresión. Señaló que el problema se originó debido a que repartidores suelen estacionar sus motocicletas en su garaje, impidiendo la salida de su familia.

“Constantemente se estacionan en mi garaje. Ese día queríamos salir y no encontramos al dueño de la moto”, afirmó. Según su versión, la motocicleta fue resguardada y devuelta al joven luego de que este se presentara y ofreciera disculpas.

Asimismo, indicó que otras personas ajenas a su familia habrían estado involucradas en el incidente, incluyendo un supuesto joven que filmaba a su hija menor de edad y otro que habría protagonizado la agresión.

El caso continúa en etapa de investigación, mientras las autoridades buscan esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades en medio de versiones contrapuestas.

Mira la programación en Red Uno Play