Un guardia de seguridad vivió momentos de angustia durante su turno nocturno luego de presenciar un hecho que, hasta ahora, no tiene explicación clara: varios carritos de supermercado comenzaron a moverse aparentemente por sí solos dentro de una tienda de autoservicio.

El incidente quedó registrado en al menos dos videos que rápidamente se viralizaron en redes sociales. En las imágenes se escucha al trabajador visiblemente alterado, con la voz entrecortada e incluso al borde del llanto, mientras pide que “por favor ya no le pasen esas cosas”, evidenciando el miedo que le provocó la situación.

En el primer clip, el guardia recorre uno de los pasillos del establecimiento tras escuchar ruidos inusuales. Al enfocar su cámara hacia el área donde se encuentran los carritos, uno de ellos comienza a avanzar sin que haya personas cerca. Instantes después, el mismo objeto parece retroceder de manera fluida, como si alguien lo estuviera manipulando.

Un segundo video muestra tres carritos ubicados en la entrada del local. En este registro, el vigilante vuelve a reaccionar con nerviosismo al notar movimientos extraños, lo que refuerza la inquietud generada por el primer episodio.

Las imágenes desataron una ola de reacciones en internet. Mientras algunos usuarios sugieren que podría tratarse de actividad paranormal, otros apuntan a posibles causas más racionales, como corrientes de aire, desniveles en el piso o incluso un montaje.

Sin embargo, el tono de los comentarios no tardó en inclinarse también hacia el humor. “Son los fantasmas de los precios bajos”, “¡promociones que dan miedo!” y “se vienen descuentos del otro mundo”, fueron algunas de las frases que circularon entre los internautas.

Hasta el momento, no se ha confirmado la autenticidad del material ni se ha emitido una explicación oficial sobre lo ocurrido. Lo cierto es que el caso ha captado la atención de miles de usuarios, alimentando tanto el misterio como el debate entre lo paranormal y lo explicable.

A continuación, el video:

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