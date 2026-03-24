Salió expulsada y sobrevivió: La impactante historia de una azafata tras choque del avión con un camión

Un accidente aéreo ocurrido en el Aeropuerto LaGuardia dejó un saldo trágico de dos muertos y decenas de heridos, pero también una historia que muchos califican como milagrosa: la de Solange Tremblay, una azafata que sobrevivió tras ser expulsada más de 100 metros del avión.

La aeronave, operada por Jazz Aviation en nombre de Air Canada, transportaba a 72 pasajeros y cuatro tripulantes cuando impactó de frente contra un camión de bomberos que cruzaba la pista en medio de una emergencia.

Solange Tremblay tuvo que ser operada por una fractura en una pierna. (Foto: gentileza The New York Post).

El choque, fue de tal magnitud que destruyó la parte delantera del avión y dejó completamente inservible al vehículo de emergencia. Los pilotos, Antoine Forest y Mackenzie Gunther, murieron en el acto.

Un asiento que marcó la diferencia

De acuerdo con expertos en seguridad aérea, la clave de la supervivencia de Tremblay estuvo en el llamado “asiento de salto”, diseñado especialmente para la tripulación. Este tipo de asiento cuenta con una estructura reforzada y un arnés de cuatro puntos, capaz de soportar impactos extremos.

Tras el accidente, la azafata fue hallada aún sujeta a su asiento, a una considerable distancia del fuselaje. Aunque sufrió fracturas en una pierna y requerirá cirugía, su estado es estable.

Caos en la pista y decenas de heridos

El impacto generó escenas de pánico entre los pasajeros. De las 76 personas a bordo, 41 fueron trasladadas a centros médicos, la mayoría con heridas leves.

Testigos relataron que el avión experimentó turbulencias durante el descenso y frenó bruscamente antes del impacto. Tras el choque, los pasajeros tuvieron que evacuar por una de las alas en medio del caos.

Error humano bajo investigación

Las primeras investigaciones apuntan a un posible error en la coordinación en pista. El camión de bomberos había recibido autorización para cruzar, mientras el avión se aproximaba para aterrizar.

Registros de audio revelan que un controlador aéreo intentó advertir al vehículo en los segundos previos al impacto, sin éxito. Las autoridades ya iniciaron una investigación para determinar responsabilidades.

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