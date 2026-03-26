¿Qué pasa si Bolivia y Surinam empatan en los 90 minutos?

La ilusión mundialista de Bolivia se traslada este jueves a Monterrey, México. La Verde se enfrenta a Surinam (18:00) en un duelo de "vida o muerte" correspondiente a la semifinal del repechaje intercontinental. El objetivo es claro: vencer para citarse con Irak en la final definitiva y romper una sequía de 32 años sin asistir a la cita máxima del fútbol.

Sin embargo, al tratarse de un formato de eliminación directa a partido único, surge la duda razonable: ¿Qué sucede si el marcador queda igualado tras los 90 minutos en el Estadio BBVA?

El camino al desempate: Prórroga y Penales

A diferencia de las eliminatorias sudamericanas convencionales, aquí no existe la repartición de puntos ni el valor del ranking FIFA para desempatar. Según el reglamento oficial del torneo, estos son los pasos a seguir:

Tiempo Extra: Si el partido termina en empate al finalizar el tiempo regular, se jugará una prórroga de dos tiempos de 15 minutos cada uno. Tanda de Penales: Si después de los 30 minutos de tiempo extra la paridad persiste, el clasificado se decidirá mediante los disparos desde el punto penal.

Dato Clave: El reglamento garantiza que, bajo cualquier circunstancia, habrá un ganador al finalizar la jornada en territorio mexicano. No hay espacio para el error: el que pierde, se despide.

El premio mayor: El Grupo I

De lograr superar este obstáculo y vencer posteriormente a Irak, Bolivia ya conoce su destino en el Mundial. La Verde quedaría ubicada en el Grupo I, donde tendría que medir fuerzas ante potencias de la talla de Francia, la Noruega de Erling Haaland y la siempre física selección de Senegal.

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