Recuperan vehículo robado en Sacaba y aprehenden a un sospechoso

El director departamental de la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove) en Cochabamba, Aldrin Cordero, informó que personal de esta unidad logró recuperar un vehículo robado en la localidad de Sacaba.

Mencionó que efectivos del grupo Delta interceptaron el vehículo que había sido denunciado como robado hace tres meses. Durante el procedimiento, se arrestó a un hombre de 29 años que se encontraba en posesión del automóvil.

Aldrin dijo que el la persona arrestada declaró que el motorizado fue adquirido de buena fe de otra persona, por lo que se derivó el caso al Ministerio Público.

El vehículo fue derivado a la Unidad de Diprove de Sacaba, que se encuentra a cargo del caso. Las investigaciones determinarán la procedencia del vehículo y si formaba parte de redes de venta de automóviles robados.

El detenido será puesto a disposición del Ministerio Público para que se defina su situación legal.

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