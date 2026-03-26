Aprehenden a acusada de vender certificados de impedimento de sufragio en Cochabamba

En un operativo realizado por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), una mujer que fungió como notaria electoral durante las recientes elecciones subnacionales fue arrestada tras ser denunciada por comercializar de forma irregular certificados de impedimento de voto a través de redes sociales.

Operativo en el centro de la ciudad

La intervención policial tuvo lugar alrededor de las 17:00 horas en la intersección de las avenidas Ayacucho y Heroínas, en las inmediaciones del Correo. Según informó el director de la Felcc, coronel Rolando Vera, la mujer fue identificada mientras realizaba el intercambio de los documentos por dinero.

La acusada cobraba la suma de 50 bolivianos por cada trámite. Al momento de su aprehensión, portaba un folder con 40 certificados en blanco y 78 formularios ya llenados, lo que hace presumir una actividad ilícita a gran escala tras la jornada electoral del pasado domingo 22 de marzo.

Evidencias y tipificación del delito

Además de la documentación, los efectivos policiales secuestraron dos teléfonos celulares, un tampo, un sello oficial y el chaleco distintivo del Tribunal Departamental Electoral (TED) que la mujer utilizaba para dar apariencia de legalidad a sus actos.

"La persona indica que habría dejado de trabajar el día domingo y que estaría emitiendo estos certificados fuera del horario y sin la autorización correspondiente", detalló el coronel Vera.

Aunque inicialmente el caso se investigó bajo la figura de falsedad ideológica, el Ministerio Público ha recalificado la conducta de la aprehendida, quien ahora enfrenta cargos por concusión y usurpación de funciones.

Se confirmó que la mujer trabajó efectivamente como notaria electoral en una unidad educativa durante los comicios del domingo, posición que le permitió tener acceso a los valores y sellos oficiales. El caso continúa bajo investigación para determinar si existen otros implicados en la sustracción de estos documentos oficiales del ente electoral.

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