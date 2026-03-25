Invitan a tours gratuitos por templos históricos por Semana Santa en Cochabamba

La Alcaldía de Cochabamba, a través de su Dirección de Turismo, alista una serie de visitas guiadas y gratuitas a templos de la ciudad en el marco de las actividades por la Semana Santa.

El director de Turismo, Ronald Crespon, informó que estas iniciativas forman parte de la agenda anual y que este año se coordinan con el Arzobispado y la universidad Unicen con el objetivo de promover el turismo religioso y cultural.

Una de las principales actividades se desarrollará este jueves 26 de marzo, entre las 15:00 y 18:00, con visitas guiadas a las iglesias más importantes de la ciudad. El punto de partida será la Plaza 14 de Septiembre, desde donde se organizarán grupos de entre 15 y 20 personas para iniciar dos recorridos simultáneos.

Durante el circuito, los participantes podrán conocer la historia de cada templo, apreciar el arte sacro y comprender el significado de la Semana Santa en el contexto del catolicismo. Para ello, se contará con guías capacitados que estarán presentes en cada iglesia y acompañarán todo el recorrido.

El primer circuito incluirá visitas a la Iglesia de Santo Domingo, la Catedral Metropolitana de San Sebastián y concluirá en la Iglesia de San Juan de Dios.

En tanto, el segundo recorrido abarcará la Compañía de Jesús, la Iglesia de San Francisco y el Museo Convento Santa Teresa, considerado uno de los templos más representativos de la ciudad.

Además, el sábado 4 de abril se llevará a cabo una visita especial a las 14 estaciones del Cristo de la Concordia, donde guías explicarán el significado de cada estación, reforzando el valor religioso de esta fecha para la población.

Las autoridades destacaron que todas las actividades son gratuitas y abiertas al público, e invitaron a la ciudadanía a participar asistiendo directamente al punto de encuentro. Asimismo, señalaron que el objetivo es brindar una experiencia ordenada, segura y enriquecedora para los asistentes durante esta celebración religiosa.



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