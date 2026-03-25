Invitan a tours gratuitos por templos históricos por Semana Santa en Cochabamba

Una de las principales actividades se desarrollará este jueves 26 de marzo, entre las 15:00 y 18:00, con visitas guiadas a las iglesias más importantes de la ciudad.
25/03/2026 9:27
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La Alcaldía de Cochabamba, a través de su Dirección de Turismo, alista una serie de visitas guiadas y gratuitas a templos de la ciudad en el marco de las actividades por la Semana Santa.
El director de Turismo, Ronald Crespon, informó que estas iniciativas forman parte de la agenda anual y que este año se coordinan con el Arzobispado y la universidad Unicen con el objetivo de promover el turismo religioso y cultural.
Durante el circuito, los participantes podrán conocer la historia de cada templo, apreciar el arte sacro y comprender el significado de la Semana Santa en el contexto del catolicismo. Para ello, se contará con guías capacitados que estarán presentes en cada iglesia y acompañarán todo el recorrido.
El primer circuito incluirá visitas a la Iglesia de Santo Domingo, la Catedral Metropolitana de San Sebastián y concluirá en la Iglesia de San Juan de Dios.
En tanto, el segundo recorrido abarcará la Compañía de Jesús, la Iglesia de San Francisco y el Museo Convento Santa Teresa, considerado uno de los templos más representativos de la ciudad.
Las autoridades destacaron que todas las actividades son gratuitas y abiertas al público, e invitaron a la ciudadanía a participar asistiendo directamente al punto de encuentro. Asimismo, señalaron que el objetivo es brindar una experiencia ordenada, segura y enriquecedora para los asistentes durante esta celebración religiosa.
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