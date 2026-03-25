Cochabamba: Zoonosis estrena multas "al vivo" con impresoras portátiles y tecnología móvil

En un esfuerzo por fomentar la tenencia responsable y reducir la impunidad, la Unidad de Zoonosis de Cochabamba anunció un cambio radical en su sistema de fiscalización. Los inspectores ahora recorrerán las calles equipados con impresoras térmicas portátiles para emitir sanciones de manera inmediata a los propietarios que infrinjan las normas de cuidado animal.

Adiós a la burocracia: Sanciones en flagrancia

El sistema anterior, caracterizado por boletas manuales y la obligatoriedad de que el ciudadano se trasladara a oficinas municipales en un plazo de 48 horas, ha quedado atrás. Según explicó Diego Prudencio, director de Zoonosis, el método tradicional generaba un alto nivel de evasión.

"Vamos a poder generar estas sanciones en campo, en flagrancia, en el momento. El escenario que teníamos antes eran procesos lentos que facilitaban que la gente no cumpliera con su responsabilidad", afirmó Prudencio.

¿Cómo funcionará el nuevo sistema?

La innovación se basa en el uso de la aplicación Innova, vinculada a impresoras térmicas. Este despliegue tecnológico permitirá:

Emisión inmediata: La boleta se entrega en el mismo lugar donde se detecta la falta.

Multas desde Bs 150: El monto inicial se aplica por dejar a las mascotas fuera de los domicilios, incrementándose según la gravedad del hecho.

Vinculación bancaria: Si el infractor no cancela la multa, Zoonosis, en coordinación con la Dirección de Recaudaciones, podrá proceder al congelamiento de cuentas bancarias.

Inicio de operativos en la Zona Sur

Las pruebas piloto arrancarán este miércoles en la zona sur de la ciudad. Las brigadas controlarán rigurosamente que perros y gatos no se encuentren en la vía pública y que cuenten con las condiciones de bienestar necesarias.

Las autoridades advierten a la población que encontrar a una mascota en la calle es motivo suficiente para recibir la sanción económica en el acto.

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