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Policial

Golpean a un repartidor y le retienen la moto por estacionarse frente a una vivienda

El hombre dejó su moto unos minutos para una entrega y, al volver, fue agredido por tres personas que habían retenido su vehículo.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

26/03/2026 9:20

Santa Cruz, Bolivia

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Un hecho de violencia se registró en la avenida Beni, donde un trabajador de delivery fue agredido por tres personas luego de que estas retuvieran su motocicleta por haberla estacionado frente a un domicilio.

Según el relato de testigos, el repartidor dejó su vehículo por unos minutos mientras realizaba una entrega. Sin embargo, al regresar, se percató de que su motocicleta ya no se encontraba en el lugar.

Al intentar recuperarla, el trabajador tocó la puerta de la vivienda y solicitó la devolución del motorizado. Fue en ese momento cuando se produjo una discusión que terminó en agresiones físicas por parte de los propietarios del inmueble.

Testigos aseguraron que tres personas —dos mujeres y un hombre— participaron en hola agresión, golpeando y arañando al repartidor mientras este intentaba dialogar para recuperar su herramienta de trabajo.

Tras lo ocurrido, miembros de la Federación de Motociclistas y Mototaxistas llegaron hasta el lugar para realizar una protesta en respaldo al afectado. La presión del grupo habría permitido que la motocicleta sea finalmente devuelta.

 

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