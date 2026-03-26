Vecinos capturan a un delincuente que arrastró a un menor para robarle su celular

La noche de este miércoles, un grupo de vecinos del barrio San Silvestre logró la captura de uno de dos presuntos delincuentes que asaltaron a un adolescente cuando retornaba a su domicilio tras salir del colegio.

Según el reporte, los antisociales se movilizaban en una motocicleta y lograron interceptar al joven, a quien le sustrajeron su teléfono celular. Durante el asalto, la víctima fue arrastrada por aproximadamente una cuadra al intentar resistirse.

Tras el hecho, una vecina activó la alerta comunitaria, lo que permitió que el grupo de seguridad barrial reaccionara de inmediato. Los vecinos lograron interceptar a los sospechosos, capturando a uno de ellos y reteniendo la motocicleta, mientras que el segundo implicado logró darse a la fuga.

Minutos después, efectivos policiales llegaron al lugar y procedieron al traslado del aprehendido a dependencias policiales, donde será puesto a disposición de las autoridades competentes.

Los vecinos reclamaron la falta de alumbrado público y la existencia de lotes baldíos sin mantenimiento, que —según indican— son utilizados por delincuentes para esconderse.

Asimismo, señalaron que no es un hecho aislado, ya que semanas atrás se han registrado otros asaltos en la zona, lo que incrementa el temor entre quienes transitan, especialmente en horarios nocturnos.

Los vecinos exigen a las autoridades municipales y policiales mayor presencia de patrullaje, mejora en la iluminación y acciones concretas para garantizar la seguridad en el barrio.

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