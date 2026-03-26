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Policial

"Me tiró un puñete": Mujer fue atracada y agredida por delincuentes en auto

Los antisociales interceptaron a la mujer a bordo de un vehículo blanco mientras se dirigía a recoger a su hija del colegio. 

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

25/03/2026 21:52

Santa Cruz, Bolivia

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La delincuencia sigue siendo una preocupación en la ciudad, especialmente en la zona de la avenida Virgen de Luján. Este miércoles, una mujer fue víctima de un violento atraco en el barrio Las Gramas.

Según el relato de la víctima, los antisociales la interceptaron a bordo de un vehículo blanco tipo taxi con franjas oscuras en el capó mientras se dirigía a recoger a su hijo del colegio San Felipe.

Durante el asalto, los delincuentes no solo sustrajeron sus pertenencias, sino que también la agredieron físicamente, causándole la pérdida parcial de un diente y lesiones en varias partes del cuerpo.

 “Me tiró un puñete y me rompió un diente… la mitad se me salió”, denunció la mujer. Añadió que el agresor la obligó a ponerse de cuclillas y forcejeó con ella: “Era como si él me estuviera ahorcando… me dejó de rodillas y forcejeé de todos lados”.

La víctima también expresó su preocupación por la seguridad de su hija: “Yo solo quería ir a recoger a mi bebé y terminó siendo esto”.

Hasta el momento, las autoridades locales no se han pronunciado oficialmente sobre este caso.

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