Bolivia y Marruecos proyectan cooperación multisectorial con foco en litio y comercio

El embajador de Marruecos ante Bolivia y Perú, Amin Chaoudri, afirmó que tras el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países se trabaja en una hoja de ruta orientada a una cooperación multisectorial.

El proceso comenzará con la apertura de embajadas en Rabat y La Paz, lo que marcará una nueva etapa en el vínculo bilateral.

El diplomático destacó la diversidad económica de Marruecos y expresó el interés de reactivar el intercambio comercial, especialmente en productos agroquímicos, además de abrir oportunidades en sectores estratégicos como el litio boliviano.

Chaoudri también subrayó la experiencia de su país en energías renovables y su desarrollo logístico portuario, aspectos que, según indicó, pueden ser puestos al servicio de Bolivia para consolidar una alianza estratégica entre África y Latinoamérica.

“Igual podemos trabajar el tema de la exportación, nos gustaría exportar productos relacionados con el agro, también minería y el turismo. Marruecos es un país por excelencia en turismo, recibimos 20 millones y podemos apoyar a Bolivia en este aspecto”, declaró.

En ese contexto, remarcó el interés de Marruecos en el litio boliviano, considerando que el país africano produce cerca de 700.000 vehículos, en su mayoría eléctricos, lo que incrementa la demanda de este recurso para la fabricación de baterías.

El pasado 24 de febrero, a través de un comunicado informaba que el Estado Plurinacional de Bolivia y el Reino de Marruecos acordaron restablecer relaciones diplomáticas e iniciar una nueva etapa de cooperación bilateral, luego de una conversación telefónica sostenida entre sus ministros de Relaciones Exteriores.

Según la Cancillería boliviana, las autoridades reafirmaron su compromiso de fortalecer las relaciones bilaterales y acordaron abrir una nueva fase de colaboración en áreas de interés común. Este proceso estará guiado por los principios de igualdad soberana, respeto mutuo y cooperación constructiva.

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