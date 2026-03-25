Bolivia y Ecuador impulsan cooperación para digitalizar servicios

Bolivia y Ecuador avanzan en el fortalecimiento de la cooperación consular mediante el intercambio de experiencias enfocadas en la digitalización de servicios, en el marco de una reunión virtual entre autoridades de ambas naciones.

El encuentro fue liderado por el viceministro de Gestión Consular e Institucional, Héctor Francisco Huanca, y contó con la participación de la Subsecretaria de Servicios Migratorios y Consulares de Ecuador, Nathalie Ramírez, y Jaime Barberis, Embajador de Ecuador en Bolivia.

Durante la reunión, la delegación de Ecuador presentó los avances implementados desde 2024 en la digitalización de servicios consulares, incluyendo sistemas automatizados de información, gestión de turnos y procesos de apostilla para ciudadanos en el exterior.

Desde Bolivia, las autoridades manifestaron interés en replicar estas experiencias exitosas para modernizar la atención consular y optimizar los servicios brindados a sus ciudadanos fuera del país.

“Compartir experiencias entre países hermanos permite avanzar hacia servicios consulares más modernos, accesibles y transparentes”, destacó Huanca.

El intercambio permitió identificar similitudes en los procesos de ambos países y sentar las bases para futuras acciones conjuntas en materia de cooperación técnica.

Las autoridades coincidieron en la importancia de continuar fortaleciendo estos espacios de diálogo, orientados a mejorar la atención eficiente y oportuna a los ciudadanos, en línea con los esfuerzos de modernización institucional y de integración regional.

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