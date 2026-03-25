¡Histórico! Bolivia arrasa y se corona campeona mundial del asado en México

Bolivia volvió a brillar en el escenario internacional, pero esta vez con fuego, tradición y sabor. El equipo “Brasas Clandestinas” se coronó campeón del Torneo Mundial de Asadores Ancestrales, realizado en Toluca.

La delegación boliviana no solo destacó: arrasó en la competencia. Se quedó con el primer lugar en las categorías de pollo y pescado, además de liderar la clasificación general frente a representantes de 16 países.

Detrás del logro están Milton Sosa, capitán del equipo, junto a Wilman Méndez, Marco Quelca, Rodrigo Rojas y José Luis Alí, quienes combinaron técnica ancestral y precisión para imponerse ante potencias gastronómicas de la región.

“Este premio significa mucho para nosotros. Es un logro para Bolivia”, expresó Sosa tras recibir el reconocimiento.

Bolivia domina el fuego y el podio

El éxito no fue aislado. Otro equipo nacional, “Fuego y Pasión”, también dejó huella al obtener el tercer lugar, consolidando el dominio boliviano en el certamen.

El torneo reunió a expertos de países como Argentina, Brasil, Chile y Colombia, quienes fueron evaluados por un jurado internacional que calificó técnica, control del fuego, tiempos de cocción, presentación y sabor.

De tradición a gloria internacional

Este triunfo confirma el crecimiento de Bolivia en competencias gastronómicas. El equipo ya había destacado en torneos previos en Perú durante 2025, y ahora da un salto mayor al conquistar un título mundial.

El logro no solo celebra la cocina, sino también la identidad cultural: técnicas ancestrales, trabajo en equipo y pasión por el asado.

Mira la programación en Red Uno Play