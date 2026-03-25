La fiebre por La Verde también se vivirá en las calles de Cochabamba. Este jueves 26 de marzo, se instalará una pantalla gigante en la Plaza 14 de Septiembre para transmitir el partido entre Bolivia y Surinam.

La iniciativa es impulsada por ENDE Corporación, a través de sus filiales ELFEC y ENDE Transmisión, como parte de la campaña “La Energía de la Tricolor”.

¿Dónde y desde qué hora?

Lugar: Plaza 14 de Septiembre (centro de Cochabamba)

Pantalla: 12 x 5 metros

Actividades previas: desde las 16:00

Partido: horas más tarde, en el marco del repechaje rumbo al Mundial

Un espacio para alentar juntos

El objetivo es claro: reunir a la población en un solo lugar para vivir este partido clave como una verdadera fiesta deportiva.

La actividad está pensada especialmente para quienes trabajan en el centro y no alcanzan a llegar a casa, brindándoles la oportunidad de seguir el encuentro en un ambiente de camaradería.

Además, antes del partido se realizarán dinámicas con premios, buscando encender el ánimo de los hinchas y fortalecer el apoyo a la selección.

Si estás en Cochabamba: aquí podrás ver Bolivia vs Surinam en pantalla gigante. Foto ENDE.

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