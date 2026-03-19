¡Atención! Conozca el millonario monto que puede ganar la Verde si clasifica al Mundial

La selección boliviana no solo se juega la clasificación al Mundial 2026, sino también la posibilidad de acceder a una de las mayores recompensas económicas en su historia. El torneo, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, entregará cifras récord en premios, convirtiéndose en el más lucrativo de todos los tiempos.

La FIFA confirmó que el certamen repartirá un total de 727 millones de dólares, lo que representa un incremento significativo respecto a la anterior edición. Solo por disputar la fase de grupos, cada selección podría recibir alrededor de 10,5 millones de dólares, monto que podría marcar un antes y un después para el fútbol boliviano.

Sin embargo, antes de pensar en esos ingresos, la Verde deberá afrontar un camino exigente en el repechaje. El primer desafío será ante Surinam, y en caso de avanzar, deberá medirse frente a Irak para asegurar su presencia en la cita mundialista.

El sistema de premios contempla diferentes montos según el rendimiento de cada selección. Aquellos equipos ubicados entre los puestos 33 y 48 recibirán 9 millones de dólares, mientras que las selecciones que avancen a instancias superiores podrán incrementar significativamente sus ingresos, alcanzando cifras de hasta 50 millones para el campeón.

Además, cada una de las 48 selecciones participantes contará con un fondo adicional de 1,5 millones de dólares destinado a la preparación previa al torneo, lo que permitirá mejorar aspectos logísticos y deportivos.

Bolivia se encuentra ante una oportunidad histórica. Clasificar no solo significaría volver a un Mundial, sino también abrir la puerta a un respaldo económico que podría impulsar el desarrollo del fútbol nacional en los próximos años.

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