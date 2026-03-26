Bloqueo en Portachuelo bajo la consigna "El voto se respeta"

La noche de este miércoles, Portachuelo inició un bloqueo de carreteras bajo el grito de "El voto se respeta", en protesta por la anulación de actas que el Tribunal Electoral realizó de oficio. Darío Rivero, coordinador de ASIP, denunció la falta de notificación legal y sostuvo que "la norma establece que los votos se deben anular en mesa, no de oficio", resaltando que no hubo observaciones de ningún delegado durante el conteo.

El conflicto ha escalado rápidamente, movilizando a sectores que exigen garantías democráticas ante lo que consideran un manejo irregular de los resultados del 22 de marzo. Al respecto, el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, planteó que ante la creciente incertidumbre en varios municipios, lo más "salomónico" sería convocar a una nueva elección municipal.

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