Un conductor en presunto estado de ebriedad fue aprehendido luego de que efectivos policiales encontraran dinamita en el interior de su vehículo durante un patrullaje preventivo, en un hecho que pudo haber derivado en una catástrofe.

El hecho se registró la noche del 25 de marzo de 2026, aproximadamente a las 19:40, cuando personal de la EPI-10 realizaba controles por la calle León Galindo, entre Cárdenas en Potosí.

Encuentran explosivos en minibús durante patrullaje preventivo. FOTO: Policia Boliviana.

En ese contexto, los uniformados detectaron un minibús blanco mal estacionado y, al verificar su interior, encontraron al conductor inconsciente debido al consumo excesivo de alcohol, acompañado de otras dos personas que también se encontraban en aparente estado de ebriedad.

Encuentran explosivos en minibús durante patrullaje preventivo. FOTO: Policia Boliviana.

Durante la intervención, los efectivos observaron mochilas dentro del motorizado y, con autorización del propietario, procedieron a su revisión. En su interior hallaron cachorros de dinamita, material altamente peligroso que, de haber sido manipulado de manera incorrecta, pudo haber ocasionado una tragedia.

Encuentran explosivos en minibús durante patrullaje preventivo. FOTO: Policia Boliviana.

Según el reporte policial, el conductor fue identificado como Celestino C.B., de 28 años, quien presentaba aliento alcohólico. Ante la flagrancia del hecho y el riesgo que representaba el material explosivo, los efectivos tomaron los recaudos correspondientes y procedieron a su aprehensión, previa lectura de sus derechos.

El sujeto fue trasladado, junto al vehículo remolcado mediante grúa, a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), donde se inició una investigación por la presunta tenencia y transporte ilegal de explosivos.

Las autoridades continúan con las indagaciones para establecer el origen del material explosivo y determinar si existen otras personas involucradas en este hecho.

Mira la programación en Red Uno Play