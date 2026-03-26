¡Confirmado! Este es el jugoso premio millonario si Bolivia va al Mundial

Lo que ya había sido anticipado por algunos dirigentes fue confirmado oficialmente por el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, Fernando Costa. La selección boliviana recibirá un importante premio económico si logra clasificar al Mundial.

Bolivia obtendrá 4 millones de dólares en caso de alcanzar la clasificación, un incentivo que será destinado a los jugadores y al cuerpo técnico. La confirmación fue realizada por Costa ante los medios de comunicación en Monterrey, donde la selección se encuentra disputando el repechaje.

“Yo creo que Bolivia va a ir al Mundial. Anunciamos que recibirá 4 millones de dólares”, afirmó el titular de la federación, ratificando el respaldo económico al plantel en esta etapa decisiva.

Ahora, La Verde deberá dar el primer paso frente a Surinam si quiere avanzar a la final del repechaje y mantener vivo el sueño mundialista, con la ilusión no solo deportiva, sino también de alcanzar el premio anunciado por la dirigencia.

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