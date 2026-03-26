Bolivia vs. Surinam: ¿dónde ver el partido de repechaje en Cochabamba?

La población podrá seguir el partido de la selección boliviana frente a Surinam en espacios públicos habilitados con pantallas gigantes en la ciudad de Cochabamba, con el objetivo de vivir en conjunto este decisivo encuentro del repechaje rumbo al Mundial 2026.

Uno de los principales puntos será la plaza 14 de Septiembre, donde ENDE Corporación, a través de sus filiales ELFEC y ENDE Transmisión, instaló una pantalla de gran tamaño (12 por 5 metros). La iniciativa forma parte de la campaña “La Energía de la Tricolor” y busca reunir a los hinchas en un ambiente de integración y apoyo a la Verde.

Además, desde las 16:00 se desarrollarán actividades previas con dinámicas y premios para el público, generando un ambiente festivo antes del inicio del partido.

Pasaje portales

Por su parte, el alcalde Manfred Reyes Villa informó que también se habilitará otra pantalla gigante en el pasaje Portales, invitando a la ciudadanía a sumarse y respaldar a la selección nacional.

El encuentro entre Bolivia y Surinam se disputará este jueves desde las 19:00 en el Estadio BBVA de Guadalajara, México.

El combinado nacional buscará una victoria clave para avanzar en el repechaje intercontinental y mantener viva la ilusión de clasificar a la Copa del Mundo tras más de tres décadas.

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