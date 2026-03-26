“Los vi por TV”: la insólita confesión del DT de Surinam antes del partido

Surinam no llega en las mejores condiciones al repechaje intercontinental rumbo al Mundial 2026. En la previa del duelo ante Bolivia, su entrenador, Henk ten Cate, dejó en evidencia las dificultades que ha enfrentado el equipo, desde el intenso calor en Monterrey hasta una preparación limitada.

El técnico neerlandés no ocultó su incomodidad por las condiciones climáticas en la ciudad mexicana, donde se disputará el encuentro.

El calor, un rival más

El partido se jugará este jueves en el estadio BBVA, conocido como el “Gigante de Acero”, en un horario complicado: las 16:00 (hora local), cuando se esperan temperaturas superiores a los 30 grados centígrados.

Para Ten Cate, este factor podría influir directamente en el rendimiento de sus jugadores, tanto en el desgaste físico como en la intensidad del juego.

Preparación a distancia

Pero el clima no es el único problema. El entrenador también reveló que no tuvo el tiempo necesario para trabajar con todo el plantel.

De hecho, confesó que a varios jugadores solo pudo seguirlos a través de televisión, mientras que con otros mantuvo contacto únicamente mediante reuniones virtuales.

Una situación poco ideal para encarar un partido de alta exigencia, donde cada detalle puede marcar la diferencia.

Un duelo decisivo

Surinam enfrentará a Bolivia en el primer partido del repechaje intercontinental. El ganador avanzará a una final ante Irak, en la que se definirá el último boleto al Mundial 2026.

Pese a las dificultades, el equipo mantiene la esperanza de dar la sorpresa y seguir en carrera.

Un rival con dudas

Las declaraciones de su entrenador reflejan un escenario complejo:

un equipo con talento, pero condicionado por factores externos y una preparación irregular.

En un partido donde no hay margen de error, Surinam llega con más preguntas que respuestas.

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