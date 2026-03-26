La Paz vibra con La Verde: así podrás ver el partido en la Terminal de Buses

La Terminal de Buses de La Paz invitó a la ciudadanía a seguir el partido entre Bolivia y Surinam en las pantallas instaladas en sus instalaciones, en una iniciativa que busca reunir a los hinchas en torno a la pasión por La Verde.

El encuentro, programado para las 18:00 (hora boliviana) de este jueves, podrá disfrutarse en un ambiente cargado de emoción y espíritu futbolero.

“¡Hoy la Terminal es tu estadio! La Terminal no solo te conecta con destinos, ¡te transporta a la emoción de México! ¡Te esperamos!”, publicó la administración a través de sus redes sociales.

Un punto de encuentro para la hinchada

Las pantallas estarán encendidas desde las 17:00 en la terminal, ubicada entre las avenidas Perú y Montes, permitiendo a los aficionados llegar con anticipación y vivir la previa del encuentro.

“Conéctate con la pasión de todo un país en la Terminal de Buses La Paz. Vive la transmisión en vivo del repechaje en un ambiente lleno de orgullo nacional”, señala otra de las publicaciones.

Un partido que paraliza al país

El duelo se disputará en el estadio BBVA de Monterrey, México, y es clave para mantener viva la ilusión de clasificar al Mundial 2026.

Bolivia buscará avanzar en el repechaje intercontinental, en un partido donde cada detalle puede marcar la diferencia.

La Verde llega con ilusión

Bolivia terminó en el séptimo lugar de las Eliminatorias Sudamericanas con 20 puntos (6 victorias, 2 empates y 10 derrotas), resultado que le permitió acceder al repechaje.

El equipo dirigido por Óscar Villegas llega motivado tras vencer 3-0 a Trinidad y Tobago en un amistoso reciente, con la misión de corregir errores y dar un paso más hacia el sueño mundialista.

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