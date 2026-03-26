Sin decisión clave: audiencia de Maduro termina en medio de tensión y dudas

La segunda audiencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores en una corte de Manhattan concluyó sin resoluciones, dejando en suspenso uno de los puntos más sensibles del proceso: el acceso a recursos para su defensa legal.

Ambos, acusados de narcoterrorismo y otros cargos, comparecieron vestidos con uniformes beige en una sesión que se extendió por poco más de una hora.

Un punto clave sin respuesta

Durante la audiencia, la defensa insistió en dos pedidos principales:

Desestimar el caso

Autorizar el uso de fondos para cubrir los gastos legales

Sin embargo, el juez rechazó avanzar con la desestimación y no emitió una decisión sobre el acceso a recursos, en un contexto marcado por las sanciones de Estados Unidos que impiden el uso de fondos vinculados al Estado venezolano.

Acusaciones de alto nivel

Los fiscales estadounidenses sostienen que Nicolás Maduro lideró durante más de dos décadas una estructura que habría facilitado el envío de grandes cantidades de cocaína hacia territorio estadounidense.

Según la acusación, este esquema habría operado corrompiendo instituciones del Estado venezolano.

Tensión fuera de la corte

Mientras se desarrollaba la audiencia, en el exterior del tribunal se registraron escenas de tensión.

Un grupo de venezolanos exigía justicia con consignas para que “caiga todo el peso de la ley”, mientras otros manifestantes pedían la liberación de los acusados.

Un caso que sigue abierto

Sin decisiones de fondo, el proceso judicial continúa abierto y marcado por la incertidumbre.

La falta de resolución sobre el financiamiento de la defensa podría convertirse en un elemento clave en el desarrollo del caso en las próximas semanas.

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