Maduro en corte: un juez de 92 años marca el rumbo del caso

El proceso judicial contra el mandatario venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores avanzó este jueves con la segunda audiencia realizada en un tribunal federal de Nueva York, bajo la dirección del juez Alvin Hellerstein, de 92 años.

La pareja, detenida en Caracas y trasladada posteriormente a Estados Unidos, enfrenta cargos por narcotráfico y presunto narcoterrorismo. Durante la audiencia, ambos permanecieron junto a su equipo legal y utilizaron auriculares para seguir la traducción de la sesión.

El caso, considerado uno de los más sensibles a nivel internacional, es supervisado por Hellerstein, un magistrado con amplia trayectoria en procesos de alta complejidad, quien fue designado en 1998 por el entonces presidente Bill Clinton.

La fiscalía estadounidense sostiene que Maduro lideró el denominado “Cártel de los Soles”, una red integrada por altos funcionarios que habría facilitado el envío de droga hacia territorio norteamericano. En esta fase, el juez supervisa la presentación de argumentos iniciales y la validez de las pruebas recopiladas.

Durante la audiencia, también se abordó el impacto de las sanciones estadounidenses contra Venezuela en la defensa de los acusados.

El equipo legal argumentó que estas medidas limitan su derecho a contratar abogados, sin embargo, el juez adelantó que rechazará la solicitud de desestimar el caso basada en ese argumento.

El magistrado también definirá los plazos para la presentación de evidencia y la lista de testigos que participarán en el proceso en los próximos meses.

El juicio ha generado amplio interés internacional debido a sus implicaciones políticas y judiciales. La decisión final marcará un precedente sobre el alcance de la justicia estadounidense frente a líderes extranjeros acusados de delitos transnacionales.



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