“Iba a casarse este jueves”: la historia del soldado fallecido en el accidente del avión Hércules en Colombia

La tragedia del avión Hércules en Putumayo dejó historias profundamente conmovedoras, como la de Alejandro José Ramírez Mejía, un soldado profesional de 25 años que tenía previsto casarse este jueves 26 de marzo.

El joven se dirigía a Riohacha para reencontrarse con su pareja, Ivanna Molina, con quien había formado una familia y criado a sus dos hijos pequeños, de 5 y 2 años. Sin embargo, su nombre pasó a formar parte de la lista de víctimas del fatal accidente aéreo.

Según el relato de su pareja, Alejandro mantuvo comunicación con ella antes del viaje e incluso le envió una imagen del avión en el que abordaría.

“No sabíamos si se había montado o no. Yo le hice una videollamada como siempre y él me dice ‘negra ya te llamo que voy a subir las cosas’, pero no supe más nada”, contó Ivanna.

La confirmación de su fallecimiento llegó la mañana del martes, generando profundo dolor en su entorno familiar, que esperaba su regreso para concretar la boda que habían planificado durante meses.

“Nosotros apenas nos íbamos a casar el jueves 26 de marzo. Estábamos esperando que él viniera”, expresó la joven.

Alejandro llevaba dos años en el Ejército, institución en la que veía una oportunidad para brindar estabilidad a su familia. Su historia refleja el drama humano detrás del accidente, que no solo deja víctimas fatales, sino también proyectos de vida interrumpidos.

Hoy, en lugar de celebrar una unión, su familia enfrenta el duelo por una pérdida irreparable.

Con información de Actualidad Fundanense.

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