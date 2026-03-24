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Internacional

Sube a 69 la cifra de los fallecidos tras la caída de un avión militar en Colombia

El Gobierno colombiano atribuye el siniestro a la antigüedad de la aeronave, mientras la oposición cuestiona las condiciones de carga y la pista.

AFP

24/03/2026 17:55

Foto: EFE.
Colombia

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La cifra de víctimas fatales tras el siniestro de un avión Hércules en el municipio de Puerto Leguízamo, en Colombia, ascendió este martes a 69 uniformados fallecidos. El accidente, ocurrido apenas a un kilómetro de la pista de despegue, se perfila como una de las catástrofes aéreas más dolorosas en la historia reciente de las fuerzas armadas de ese país.

La aeronave, fabricada en 1983, transportaba a 126 ocupantes y un cargamento de municiones que complicó las labores de rescate tras el impacto. El Ministerio de Defensa ha confirmado que 57 militares resultaron heridos, además de varios civiles que sufrieron lesiones por las detonaciones ocurridas durante el incendio.

El presidente Gustavo Petro lanzó duras críticas contra la administración anterior, calificando la aeronave como un equipo obsoleto donado por Estados Unidos. "¿Por qué compró un avión de 43 años? Regalos costosísimos, más valen los mantenimientos que el avión nuevo", sentenció el mandatario a través de sus canales oficiales.

Por su parte, el expresidente Iván Duque respondió a los señalamientos tildando de "ruin" la postura oficialista y exigiendo un peritaje técnico riguroso. El exmandatario instó a investigar factores críticos como el peso de la carga al momento del despegue y el estado de la infraestructura aeroportuaria.

Jhon Molina, gobernador de Putumayo, destacó el heroísmo de los campesinos que formaron cadenas humanas para salvar vidas en una zona de difícil acceso. "El aeropuerto tiene varias dificultades y requiere de mayor inversión", denunció Molina, subrayando que la ayuda civil evitó que la tragedia fuera aún más devastadora.

El Instituto Nacional de Medicina Legal iniciará el traslado de los cuerpos a la capital para realizar las labores forenses pertinentes. Mientras tanto, las autoridades han descartado cualquier tipo de acción ofensiva por parte de grupos armados ilegales que operan en esta región fronteriza.

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