Revilla y Yahuasi disputarán la Gobernación de La Paz en balotaje

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, informó que pasado el mediodía de este jueves concluyó el cómputo oficial en el departamento de La Paz, confirmando la realización de una segunda vuelta electoral el próximo 19 de abril para elegir al gobernador.

Según los resultados, Luis Revilla, candidato por Patria Sol, obtuvo el 20,02% de los votos y disputará el balotaje con René Yahuasi, candidato de NGP, el 9.18.

En la contienda también participaron Félix Patzi, del Movimiento Tercer Sistema (MTS), quien alcanzó el 8,78%, y Antonio Riveros, de Innovación Humana, con el 8,72%, ambos quedando fuera de la segunda vuelta.

En el caso de la Alcaldía de La Paz, se confirma que el candidato de Innovación Humana (IH), César Dockweiler, es el alcalde electo. Mientras que en El Alto ganó Eliser Roca.

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