TEMAS DE HOY:
Dinamita agresion delivery caso sebastian marset

27ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Uno decide

Revilla y Yahuasi disputarán la Gobernación de La Paz en balotaje

El presidente del TSE, Gustavo Ávila, confirma que La Paz ya tiene resultados oficiales y definitivos. Luis Revilla (Patria Sol) lidera con 20,02% y enfrentará a René Yahuasi (NGP), quien alcanzó el 9,18%.

Miguel Ángel Roca Villamontes

26/03/2026 14:10

Revilla y Yahuasi van a segunda vuelta en La Paz. Foto Red Uno
La Paz, Bolivia

Escuchar esta nota

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, informó que pasado el mediodía de este jueves concluyó el cómputo oficial en el departamento de La Paz, confirmando la realización de una segunda vuelta electoral el próximo 19 de abril para elegir al gobernador.

Según los resultados, Luis Revilla, candidato por Patria Sol, obtuvo el 20,02% de los votos y disputará el balotaje con René Yahuasi, candidato de NGP, el 9.18.

En la contienda también participaron Félix Patzi, del Movimiento Tercer Sistema (MTS), quien alcanzó el 8,78%, y Antonio Riveros, de Innovación Humana, con el 8,72%, ambos quedando fuera de la segunda vuelta.

En el caso de la Alcaldía de La Paz, se confirma que el candidato de Innovación Humana (IH), César Dockweiler, es el alcalde electo. Mientras que en El Alto ganó Eliser Roca.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla: duelo de voces

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla: duelo de voces

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD