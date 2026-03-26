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Internacional

Cayó al río en segundos: así fue el momento del accidente de un bus en Bangladesh

Según reportes oficiales, el bus perdió el control durante la maniobra de embarque, chocó contra la estructura y terminó sumergido a unos nueve metros de profundidad.

Cristina Cotari

26/03/2026 11:34

Tragedia en Bangladesh: bus cae al río y deja decenas de víctimas. Foto: Captura de imagen
Bangladesh

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Al menos 18 personas perdieron la vida luego de que un autobús con más de 40 pasajeros cayera al río Padma en Bangladesh, durante un accidente ocurrido en la terminal fluvial de Daulatdia, en el distrito de Rajbari.

El hecho se registró cuando el vehículo intentaba abordar un ferry con destino a la capital, Daca. Según reportes oficiales, el bus perdió el control durante la maniobra de embarque, chocó contra la estructura y terminó sumergido a unos nueve metros de profundidad.

Testigos relataron que la caída fue repentina y que no hubo posibilidad de evitar el accidente. “El autobús cayó al agua y no pudimos hacer nada”, señaló un supervisor de la terminal.

Equipos de rescate, integrados por bomberos, policía fluvial, militares y voluntarios, desplegaron un operativo que se extendió por varias horas. Las labores se vieron dificultadas por la fuerte corriente y la baja visibilidad en el río.

 

 

 

 

Algunos pasajeros lograron salir por sus propios medios y fueron rescatados, mientras que otros quedaron atrapados dentro del vehículo. Finalmente, una embarcación especializada permitió recuperar el bus durante la noche.

Las autoridades confirmaron la recuperación de al menos 18 cuerpos, entre ellos hombres, mujeres y menores de edad. Sin embargo, el número total de pasajeros aún no ha sido determinado con precisión, por lo que continúa la búsqueda de posibles desaparecidos.

El río Padma es una de las principales vías fluviales del país, y la terminal de Daulatdia es uno de los puntos más transitados. Este nuevo accidente vuelve a evidenciar los riesgos del transporte fluvial en Bangladesh, donde la congestión y las limitaciones en la infraestructura provocan incidentes de forma recurrente.
 

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