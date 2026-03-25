Un tribunal de São Paulo dictó sentencia contra el empresario Rogério Cardoso Júnior por maltrato animal y lesiones corporales, tras un altercado ocurrido en la vía pública en el que agredió a dos perros de la raza Welsh Corgi y a su cuidadora, Caroline Zanin. El caso cobró relevancia internacional debido a que la víctima es hermana de Cristiano Zanin, actual ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil.

Los hechos se remontan a 2023, en el exclusivo barrio de Perdizes, mientras Caroline Zanin paseaba a sus mascotas. Según la reconstrucción judicial basada en cámaras de seguridad, uno de los perros mordió brevemente la bermuda del empresario; sin embargo, lejos de alejarse, el hombre se aproximó nuevamente para propinar patadas a los animales y a la mujer. Como consecuencia del ataque, uno de los caninos sufrió sangrado, edema en una pata y dolor intenso, mientras que la tutora resultó herida de forma accidental durante la agresión a los perros.

La defensa de Cardoso Júnior alegó que el empresario actuó en legítima defensa ante un supuesto ataque de los animales. No obstante, la jueza Victoria Carolina Bertholo André rechazó este argumento al observar en las grabaciones que, en el momento de los golpes, los perros ya estaban controlados con sus correas y no representaban un peligro inminente. La magistrada calificó la reacción como "desproporcional", subrayando que el acusado optó por acercarse para continuar con la agresión cuando la situación ya estaba bajo control.

La sentencia establece una pena de 2 años y 4 meses de reclusión por maltrato animal, sumada a 2 meses y 20 días de detención por lesiones corporales culposas. Al tratarse de un régimen inicial abierto, la justicia brasileña sustituyó la privación de libertad por la prestación de servicios a la comunidad y el pago de una multa equivalente a cinco salarios mínimos destinada a una institución de caridad. Además, el empresario tiene prohibido tener la custodia de cualquier animal durante el tiempo que dure su condena.

Con información de Jurinews y Migalhas.

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