Revierten fallo y envían a prisión a sujeto que torturó y quemó a 'Dida'

En un caso que conmovió a Santa Cruz y a nivel nacional, la justicia boliviana ha dictado 60 días de detención preventiva para Mauricio C., acusado de torturar y quemar a una perrita llamado 'Dida' y de causar lesiones a su hermano 'Fofi'.

La audiencia de apelación se llevó a cabo este lunes, con la presencia de la abogada Ivette Flores, representante de la Fuerza Animalista de Bolivia, quien expresó su satisfacción por el fallo.

“Podemos decir que se ha hecho justicia. El ciudadano ha sido enviado a Palmasola después de que la apelación valorara correctamente las pruebas existentes en el cuaderno de investigaciones”, señaló.

La abogada denunció que la jueza Jimena Flores, a cargo del caso inicialmente, otorgó medidas sustitutivas al acusado el 22 de enero, incluyendo la obligación de donar croquetas, lo que fue considerado una medida insuficiente frente a la gravedad del delito.

“Se trató de un caso gravísimo que afectó la conciencia, el sentimiento y la emoción de todos los que seguimos estos casos”, añadió.

El vocal de la Sala Penal Primera, Reynaldo Sánchez, fue el encargado de revertir la medida, aplicando criterios de justicia imparcial y detallada valoración de las pruebas. Según Flores, este fallo sienta un precedente importante en Bolivia.

“Así como hay jueces que se venden, hay operadores de justicia probos como el doctor Reynaldo Sánchez, que cumplen con su labor de manera justa y objetiva. Esto fortalece la defensa de los animales que no pueden hablar por sí mismos”.

