Fiscalía y Felcn ejecutaron ocho allanamientos por el caso 'maletas'

Fiscalía y Felcn intensifican operativos para hallar 32 maletas vinculadas a la exdiputada Laura Rojas. 

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

02/02/2026 21:08

Julio César Porras, fiscal asignado al caso
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

El Ministerio Público y la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (Felcn) realizaron este lunes al menos ocho allanamientos simultáneos en el marco de las investigaciones del denominado caso 'maletas', en el que se busca establecer el paradero de 32 maletas que ingresaron el pasado 27 de noviembre al aeropuerto internacional de Viru Viru y que hasta la fecha no fueron halladas.

Los operativos se llevaron a cabo en departamentos ubicados en la zona norte de la ciudad y en el sector de Equipetrol, donde los agentes antidrogas recolectaron documentación, registros y cámaras de vigilancia, considerados elementos clave para el avance del proceso investigativo.

El fiscal Julio César Porras informó que, hasta el momento, seis personas permanecen detenidas en el penal de Palmasola, investigadas por los presuntos delitos de tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa y confabulación.

“Esta investigación está comenzando. Son delitos que se están investigando de manera provisional, y existen distintos roles que como comisión ya estamos analizando”, señaló Porras.

El representante del Ministerio Público explicó que entre los investigados figuran funcionarios y personas particulares, aunque evitó brindar mayores detalles para no afectar el curso de las diligencias.

“No puedo adelantar más información porque no quiero entorpecer la investigación. Hemos establecido un cronograma y la próxima semana vamos a trabajar intensamente”, afirmó el fiscal.

Las investigaciones continúan mientras las autoridades buscan esclarecer qué ocurrió con las maletas desaparecidas y determinar las responsabilidades dentro de esta presunta red delictiva.

Programación

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

Programación

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

